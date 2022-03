La Fondation du Cégep de La Pocatière a besoin de vous

« La Fondation du Cégep de La Pocatière, le bon choix pour contribuer à créer un meilleur futur pour nos jeunes ».

C’est en ces mots que le président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, M. Marc Couillard, a marqué le coup d’envoi d’une première campagne annuelle de financement pour cet organisme en ajoutant que malgré le contexte difficile de pandémie, au cours de la dernière année, ont été remis plus de 250 000 $ à des étudiantes et étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny.

Cette campagne, dont l’objectif est de 100 000 $, se déroulera sur deux fronts : interne pour les employés du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny et, externe, pour les entreprises, organismes et individus. Depuis quelques mois déjà, des membres du conseil d’administration investissent leur passion et leurs compétences dans deux comités de travail qui ont été formés pour l’occasion.

Leur objectif : s’assurer que la Fondation sera toujours en mesure de bien répondre à sa mission en mettant en place des moyens concrets afin que, d’une part, les programmes de bourses actuels se poursuivent, voire augmentent et, d’autre part, que de nouveaux projets porteurs pour toute la communauté collégiale voient le jour. La baisse démographique et la pénurie de main-d’œuvre menacent la vitalité des régions et, dans ce contexte, la présence du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny offrant des programmes répondant aux besoins du marché de travail ainsi qu’une formation de grande qualité revêt une importance capitale. L’invitation est lancée à donner à la Fondation du Cégep de La Pocatière. Pour plus d’information sur cette campagne annuelle de financement, communiquer avec Carole Juneau, chargée de projet, par téléphone au numéro 418 856-1525, poste 2390 ou par courriel à l’adresse cjuneau@cegeplapocatiere.qc.ca.