C’est le jeudi 27 octobre que s’est tenue l’assemblée générale annuelle de la Fondation du Cégep de La Pocatière. Occasion par excellence pour souligner les bons coups et partager des réussites, cet événement a, entre autres, permis d’adopter des modifications aux règlements généraux et de procéder à l’élection d’un nouvel administrateur : monsieur Pierre-Luc Boily, agent de soutien administratif à la direction des Services administratifs du Cégep de La Pocatière.

L’assemblée générale a aussi été le moment de déposer le rapport annuel 2021-2022 de la Fondation. Comme on peut le lire dans le message du président en début de rapport, l’année 2021-2022 s’est déroulée, pour une bonne partie, sous le signe de la pandémie et son cortège de mesures à respecter. Cette situation n’a cependant pas entravé la Fondation qui a notamment stabilisé le personnel de l’organisation, tout en procédant à une mise à jour de plusieurs de ses dossiers, et en se lançant dans une campagne annuelle de financement. Lancée à la mi-mars sous le thème La Fondation du Cégep de La Pocatière, le bon choix, la campagne avait atteint, au 30 juin 2022, 88,35 % de son objectif de 100 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, le mercure monte toujours, pour atteindre 99,25 %. Mentionnons que, malgré une année particulièrement difficile pour les placements, la Fondation s’en est tirée relativement bien. Elle a obtenu d’excellents résultats étant donné le contexte, et la Politique de placement a été respectée.

Au chapitre des nouveautés qui apparaissent au Plan d’action 2022-2023 de la Fondation : élaborer une politique de gestion et d’acceptation des dons, ainsi qu’une politique portant sur les dons planifiés et les legs.

Madame Véronique Desbiens et monsieur Juan Mercier Bélanger ont reçu, des mains du président monsieur Marc Couillard, une motion de remerciements au terme de nombreuses années passées au sein du conseil d’administration.

La Fondation a clos son assemblée générale annuelle en procédant à l’intronisation de madame Hélène Landry à titre de bienfaitrice émérite.

Source : Fondation du Cégep de La Pocatière