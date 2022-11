Le CAE de Montmagny-L’Islet partenaire de la tournée des leaders

C’est le 1er novembre dernier qu’avait lieu la visite de Ouellet Canada, situé à L’Islet, dans le cadre de la tournée des leaders en optimisation manufacturière. Près d’une vingtaine de gestionnaires de projets, d’ingénieurs, de techniciens et de directeurs de production ont participé à cette activité, et partagé leurs bons coups et leurs défis en toute convivialité. Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet se réjouit de collaborer à cet événement en partenariat avec le CLD de la MRC de Montmagny et, rappelons-le, initié et porté par la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM).

« Ouellet Canada est l’une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2022. Elle fabrique et distribue des produits de chauffage électrique pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Bien connu dans notre milieu, c’est l’un des fleurons de notre économie régionale. La réussite de cette visite démontre que ces initiatives sont pertinentes et requises dans un contexte de pénurie de la main-d’œuvre. C’est profitable pour les dirigeants d’échanger entre eux, de partager leurs expériences concrètes et de collaborer à l’amélioration des processus de travail. L’innovation, l’automatisation et la robotisation sont porteuses de grandes promesses pour la consolidation et la pérennité de nos entreprises. Le CAE Montmagny-L’Islet est fier d’être un partenaire de la réussite des entreprises de notre région », souligne Mme Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

Soulignons que ce partenariat a été rendu possible grâce à la Mesure d’intervention locale provenant de la ligne d’affaire du développement économique local du CAE Montmagny-L’Islet. Elle vise à soutenir des interventions dans des projets collectifs pour les entreprises ou pour les collectivités.

Source : CAE Montmagny-L’Islet