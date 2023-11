La grève du front commun se fait également sentir dans la région

Des dizaines de milliers d’enseignants et d’employés de la santé ont manifesté partout en province leur mécontentement, lundi matin, devant leurs édifices respectifs. Le Front commun a ainsi profité d’une première demi-journée de débrayage puisque les quatre grandes centrales syndicales impliquées (CSQ, CSN, l’APTS et FTQ), représentant approximativement 420 000 travailleurs œuvrant pour l’État québécois, ont récemment voté à 95% pour un mandat de grève.

À l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, une centaine d’enseignants brandissaient des pancartes affirmant leur appartenance au front commun, alors que plusieurs employés de la santé du CLSC, édifice situé sur l’avenue Martin à proximité de l’établissement scolaire, réalisaient le même exercice, fatigués de ne pas être écoutés « légitimement » par le gouvernement.

« On est là ce matin pour envoyer un message clair au gouvernement de François Legault afin que les négociations avancent et que ça se règle, car actuellement, ça ne bouge pas aux tables de négociation », a déclaré au Placoteux Joseph Chouinard-Pelletier, conseiller pédagogique et délégué syndical pour le Syndicat du personnel professionnel de l’Éducation du Grand-Portage.