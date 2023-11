Le Salon de l’habitation et du plein air de retour en force en 2024

Le Salon de l’habitation et du plein air de Rivière-du-Loup sera de retour l’an prochain au Centre Premier Tech ainsi qu’au Stade de la Cité des Jeunes, les 22, 23 et 24 mars 2024. De plus, le partenariat avec Lorendo Portes et Fenêtres comme partenaire majeur de l’événement a été reconduit, alors que Promutuel Assurance Rive-Sud présentera l’événement pour une première fois.

L’équipe d’Étincelle Événements, responsable de l’organisation, prévoit plusieurs nouveautés et améliorations à ce grand rendez-vous annuel de l’habitation et du plein air.

« Nous aurons la chance de recevoir cette année pendant l’événement l’influenceur Jonathan Fortin. Il est charpentier-menuisier de profession, vient de finir sa troisième autoconstruction, est amateur de plein air et possède une réelle passion pour le BBQ. C’était un match parfait pour l’événement », mentionne Joëlle Sirois, directrice du développement des affaires chez Étincelle Événements.

Les inscriptions vont bon train. La zone habitation est déjà complète à 50 %. Les entreprises souhaitant faire la réservation de leur kiosque peuvent le faire directement sur le site par le biais d’un formulaire interactif

présenté par Promutuel Assurance Rive-Sud, le Salon de l’habitation et du plein air Lorendo Portes et Fenêtres promet une édition 2024 rehaussée par plusieurs nouveautés ainsi que le retour de ses quatre zones, c’est-à-dire habitation, plein air, famille Hyundai, ainsi que saveurs et découvertes IGA Extra.

Source : Étincelle publicité marketing web