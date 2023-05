La Jardilec et le Havre des Femmes célèbrent 40 ans de féminisme

À l’occasion du soulignement de ses 40 ans d’existence, le Centre-Femmes La Jardilec et Le Havre des Femmes ont été partenaires spectacle avec Les Arts de la scène de Montmagny pour la pièce Féministe pour homme, présentée le 30 avril dernier. Ensemble, les deux organismes ont invité gratuitement plus d’une centaine de femmes de la région Montmagny-L’Islet à assister à la représentation de ce monologue féministe. Les femmes de la région ont pu apprécier le talent de l’artiste, Mme Sophie Cadieux, qui a conquis la salle par son énergie et son authenticité.

En 2023, les deux organismes célèbrent 40 ans d’existence. En 1983, un même groupe de femmes s’est mobilisé à la suite de l’évidence de besoins de sécurité et de lieu pour s’entraider. Ensemble, elles ont réussi à faire naître le Centre-Femmes La Jardilec et le Havre des Femmes. Encore aujourd’hui, certaines de ces pionnières continuent à travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes et du milieu.

En 40 ans, ces deux organismes ont accueilli de nombreuses femmes. Grâce à chacune d’elles, les deux organismes peuvent poursuivre leur mission, soit contrer la violence conjugale et améliorer les conditions de vie des femmes.

Source : Le Havre des Femmes et le Centre-Femmes La Jardilec