Activité InterAction : La Côte d’Ivoire au premier plan

La semaine dernière, L’ABC des Hauts Plateaux a présenté une activité culinaire et artistique, intergénérationnelle et interculturelle, au sud de la MRC de L’Islet.

Le projet d’échanges culturels de L’ABC des Hauts Plateaux permet chaque mois, aux participants intéressés, de faire connaître leur culture aux autres. Pour la première édition, les animatrices de l’organisme ont formé un petit comité avec des Ivoiriens et la journée d’échanges culturels a pris naissance. Le mois prochain, ce sera au tour des Guatémaltèques de faire découvrir leur culture.

Lors de cette journée du samedi 29 avril dernier, à la salle communautaire de Tourville, ce sont 34 participants d’origines variées qui ont partagé des connaissances soit culinaires en cuisinant des mets de la Côte d’Ivoire, soit en fabriquant des tam-tams ou des poupées, soit en dansant, et ce, dans une ambiance festive.

Les Ivoiriens, Guatémaltèques, Dominicains, Colombiens, Marocains et Québécois ont ainsi pu goûter à un succulent dîner aux couleurs de la Côte d’Ivoire : poisson-sosso, attiéké, alloco et salade, bissap comme breuvage et bouillie de mil comme dessert.

Après le dîner, tous étaient invités à laisser leur empreinte sur un arbre à palabres et ainsi créer une œuvre collective mettant en évidence que nous sommes tous réunis sous cet arbre pour partager les coutumes de façon ouverte et sans jugement. L’arbre à palabres étant reconnu comme point neutre pour les discussions en Côte d’Ivoire.

Cette initiative est possible grâce au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du gouvernement du Québec via le Programme d’appui aux collectivités.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux