La Journée Accro de la techno fait le plein de jeunes

La Journée Accro de la techno était de retour le 30 novembre dernier, au Pavillon communautaire de Montmagny. Plus de 350 jeunes de 5e et de 6e année du primaire ainsi que de 1re et de 2e secondaire se sont rendus à l’événement pour visiter douze kiosques tenus par des entreprises et institutions d’éducation de la région.

Cette journée, offerte gratuitement aux écoles de Montmagny à Rivière-du-Loup, permet de susciter chez les jeunes un intérêt pour les sciences et les technologies. Cette année, les exposants ont proposé de nouvelles expériences interactives aux jeunes.

Les étudiants ont eu la chance de s’initier à la réalité virtuelle, d’interagir avec un robot social, démystifier ce qui détermine la force d’un ressort, comprendre la chimie des aliments, manipuler des consoles de sonorisation et d’éclairage, reconnaître les ampoules qui seront le plus efficace, approfondir les connaissances sur l’intelligence artificielle et l’utilisation du matériel en santé, utiliser une caméra intelligente et observer la croissance des champignons avec un microscope.

Les élèves ont pu aussi en apprendre davantage sur les programmes de formations et les carrières possibles en science et technologies reliées aux entreprises de la région.

La coordonnatrice de l’événement, Émilie St -Pierre-Plourde, et le directeur d’Accro de la Techno, Éric Dufresne sont grandement satisfaits de l’événement.

« Les élèves étaient excités de visiter les différents kiosques et d’expérimenter avec les différentes activités interactives et les nouvelles technologies. Les exposants avaient tous investi plusieurs heures dans la préparation de leurs kiosques interactifs. Nous sommes heureux de continuer à accueillir autant de jeunes à cette journée qui présente les entreprises de notre région. »

L’événement sera de retour pour sa 8e édition en novembre 2024, cette fois-ci, à Rvière-du-Loup.

Source : Accro de la techno