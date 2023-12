Un nouveau sondage pour Demain L’Islet

La MRC de L’Islet, dans le cadre du projet Demain L’Islet, invite les citoyens à remplir un nouveau sondage en ligne qui leur permettra de se prononcer sur leurs préoccupations, leurs souhaits ou encore leurs priorités en matière d’environnement. Une ligne téléphonique est également mise à la disposition de la population, lui offrant ainsi l’opportunité de laisser un message vocal.

Ces divers outils de consultation visent à recueillir l’information nécessaire dans le but de doter le territoire d’une politique environnementale au cours de l’année 2024. Le sondage en ligne sera disponible du 4 décembre au 15 janvier inclusivement, au www.demainlislet.com. Pour joindre la ligne téléphonique et y laisser un message vocal sans frais, il suffit de composer le 1 877 DEMAIN-1. Par ailleurs, les jeunes membres du comité Demain L’Islet invitent et encouragent spécifiquement les personnes de 15 à 29 ans à se mobiliser et participer activement à cet exercice de consultation publique.

Retour sur les soirées de coréflexion

Un grand nombre de personnes a répondu à l’appel du comité lors des soirées de coréflexion du 8 et du 15 novembre derniers, où de riches échanges ont eu lieu. Les discussions en petits groupes sous forme de café du monde ont notamment permis à chacun de partager librement ses préoccupations et à réfléchir collectivement à des pistes de solutions.

Pour plus d’informations concernant le projet Demain L’Islet et ses différentes activités de consultation, contactez Luce Bergeron, coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles, à l.bergeron@mrclislet.com. Ce projet est rendu possible grâce à l’obtention d’une aide financière au montant de 50 000 $ provenant du Programme des Stratégies jeunesse en milieu municipal, financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

Source : MRC de L’Islet