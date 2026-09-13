La laine pour paysage

Le comité d’exposition de La Pocatière annonce le vernissage de Là où la laine devient paysage, une exposition de Judith Lilley, le mercredi 16 septembre de 17 h à 19 h à La Mosaïque-Bibliothèque au 900, 6e Avenue.

Judith Lilley est profondément attachée au Kamouraska. Inspirée par d’anciens tapis crochetés découverts dans des maisons de la région, Judith s’est initiée au hooking. Les tapis de Judith sont en fait des murales où la tradition rencontre une approche contemporaine. L’artiste privilégie la laine et la soie récupérées de vêtements usagés, leur offrant une seconde vie tout en rendant hommage aux femmes qui autrefois transformaient les matières disponibles en objets à la fois utiles et magnifiques.

À travers des œuvres vibrantes et colorées, Judith Lilley traduit les paysages du Kamouraska en textures, en formes et en lumière. Là où la laine devient paysage célèbre ainsi un territoire, une tradition, et la puissance créatrice de la matière dans un dialogue sensible entre mémoire et renouveau. C’est une belle occasion de découvrir l’art des tapis crochetés.

L’exposition se terminera le 11 novembre. La bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis de 12 h 30 à 20 h, les mercredis et vendredis de 9 h à 16 h 30, et les samedis de 10 h à midi. On peut suivre les activités du comité sur la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière, ou visiter le site internet de Ville de La Pocatière.

Source : Le Comité d’exposition de La Pocatière