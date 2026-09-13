Féminicides à Milan…

Avec La Mariée silencieuse, l’auteur italien Piergiorgio Pulixi nous propose un septième volet des enquêtes du questeur Vito Strega et de ses collègues Eva Croce, Mara Rais et Bepi Pavan.

Lorsque Maria Donata est retrouvée assassinée, vêtue d’une robe de mariée qui n’est pas la sienne, son père Italo, vieil homme brisé mais déterminé, supplie qu’on ne laisse pas l’affaire sombrer dans l’oubli. Après huit mois d’enquêtes infructueuses, il n’a plus qu’un seul espoir : Vito Strega.

Au même moment, une vague de féminicides d’une violence inouïe secoue la ville de Milan. Des femmes de tous âges sont agressées, violées, mutilées ou assassinées. C’est dans ce contexte de violence extrême que l’équipe de Strega, dont chaque membre semble traverser une période de crise, se lance dans une enquête aux ramifications multiples entre Milan et la Sardaigne.

La piste les mènera à un forum sur le dark web, intitulé La mariée silencieuse, dont tous les membres ont pour point commun la haine des femmes. Pour commettre leurs crimes en toute impunité, certains d’entre eux utilisent un stratagème — clin d’œil à Patricia Highsmith et à son roman L’Inconnu du Nord-Express — qui consiste littéralement à s’échanger les meurtres, genre « je tue ta femme, tu tues la mienne ». Cela leur donne des alibis en béton, les enquêteurs étant dans l’impossibilité de trouver des liens entre l’assassin et sa victime. Mais c’est sans compter sur le flair et l’expérience de la fine équipe dirigée par ce Vito Strega, plus mystérieux que jamais !

Ce récit est passionnant à tous points de vue : l’intrigue est captivante, le suspense permanent, avec des personnages bien campés, absolument remarquables.

Avec ce roman très noir, parfaitement réussi, Pulixi nous entraîne dans les ténèbres d’une société malade, où chaque jour se perpétue la haine des femmes, signe évident d’une terrifiante régression sociétale qui, hélas, dépasse largement les frontières de l’Italie.