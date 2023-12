La ligne téléphonique de prévention du suicide est mise en service

Bernard Généreux, député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, félicite son collègue Todd Doherty pour son initiative d’instaurer une ligne téléphonique de prévention du suicide.

« Je tiens également à saluer toutes les municipalités de ma circonscription. Votre soutien unanime il y a trois ans a été déterminant. La Chambre a pu entendre votre voix, et grâce à cela, ce projet de loi est devenu un service de prévention du suicide essentiel », a-t-il déclaré.

Chaque jour au Canada, environ douze personnes meurent par suicide. Souvent, ces personnes n’ont nulle part où se tourner, personne à qui parler et aucun moyen d’obtenir de l’aide. Avec la mise en place du 9-8-8, le but est d’offrir un outil de plus pour s’assurer que les gens ont accès à des professionnels formés.

« Le 9-8-8 contribuera à réduire les obstacles à l’accès aux soins de santé mentale, indépendamment de la situation géographique ou socio-économique, et sera accessible d’un océan à l’autre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Les Canadiens qui ne se sentent pas à l’aise de parler à quelqu’un pourront également envoyer un message texte et recevoir des conseils », a conclu Bernard Généreux.

Source : Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup