La Ligue de hockey M18AAA et CCM prolongent leur entente de six ans

La Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec (LHM18AAAQ) est fière d’annoncer que son aventure avec la compagnie CCM se poursuivra jusqu’en 2030.

L’entreprise est partenaire d’excellence en tant que fournisseur des équipements des joueurs de la LHM18AAAQ et son logo est lié à la ligue depuis plus de 30 ans. Avec cette entente, CCM aura l’exclusivité sur certaines pièces d’équipement et de vêtements portés par les joueurs

CCM restera d’ailleurs le présentateur du Challenge CCM, des joueurs offensifs et défensifs de la semaine et des joueurs offensifs et défensifs du mois au sein du circuit. Cette association comprend également une implication financière de CCM, ainsi que d’autres opportunités de visibilité et d’échanges de services avec le « Circuit Lévesque ».

« Nous sommes très heureux du vote de confiance de la compagnie CCM qui est avec notre ligue depuis trois décennies. Cette entreprise a fait beaucoup pour le développement des hockeyeurs à travers notre province et leurs valeurs nous rejoignent », a affirmé Yanick Lévesque, président de la Ligue de hockey M18AAAQ.

« CCM est fière de poursuivre son entente avec les espoirs québécois les plus prometteurs en offrant des produits révolutionnaires. Les commentaires et témoignages des joueurs du M18AAA du Québec nous permettent de peaufiner nos produits afin que nous puissions continuer à fournir aux joueurs d’élite de l’équipement de performance inégalé. Un bel avenir attend ce programme pilier du développement du hockey au Québec, et nous sommes heureux d’en faire partie », a poursuivi Scott Dolan, chef des ventes chez CCM.

Par ailleurs, la LHM18AAAQ a aussi annoncé que le fournisseur de CCM, Augusta, devient l’équipementier officiel des chandails et des bas de matchs ainsi que des entraînements du circuit, également et pour une durée de six ans.

Source : CCM Hockey