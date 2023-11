La magie de Noël s’empare de nouveau de la Vigie

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli invite à faire les emplettes des Fêtes en famille dans l’ambiance festive et chaleureuse de son Marché de Noël qui se tiendra le 9 décembre de 10 h à 17 h et le 10 décembre de 10 h à 16 h à la Vigie (260, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli).

Des exposants proposeront des idées-cadeaux gourmandes, créatives et faites à la main. Une programmation d’activités culturelles variées se déploiera autant à l’intérieur qu’au grand air : fabrication de carte de souhaits, conte et musique, démonstrations artisanales, chasse au trésor, feu de joie et plus encore. L’entrée est gratuite et un service de cantine sera offert sur place.

Source : Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli