La Maison de la Famille du Kamouraska inaugure ses nouveaux locaux

Après des années passées en location, la Maison de la Famille du Kamouraska franchit une étape majeure de son développement avec l’inauguration de ses nouveaux locaux permanents. L’événement, ouvert à toute la population, se tiendra le samedi 24 mai 2025 de 10 h à 15 h au 266, rue Rochette, à Saint-Pascal.

Pensé pour mieux répondre aux besoins des familles de la région, ce nouvel espace se veut accueillant, chaleureux et inclusif. L’organisme y voit un véritable carrefour de rencontres, d’entraide et de développement familial. « Ce nouveau lieu est bien plus qu’un simple bâtiment : c’est un espace chaleureux, pensé pour favoriser les rencontres, les échanges et le soutien aux familles », souligne l’équipe de la Maison de la Famille et son conseil d’administration.

La journée d’inauguration promet d’être festive. Une cérémonie protocolaire aura lieu à 11 h, avec notamment le dévoilement de l’affiche en façade ainsi que l’annonce officielle des noms attribués à la salle de jeux et à la halte-garderie. Des visites guidées permettront de découvrir les nouvelles installations, dont une salle de jeux entièrement rénovée et un tout nouvel espace dédié aux enfants de 6 à 12 ans. Un service de bouffe de rue à contribution volontaire sera également proposé, histoire de partager un moment convivial autour d’un repas.

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Il marque non seulement un tournant dans l’histoire de l’organisme, mais aussi une promesse renouvelée de soutien aux familles du Kamouraska.