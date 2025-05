Le crime était parfait !

L’action du thrilller Tous des animaux, de Morgan Greene, se passe dans la petite ville de Savage Ridge, un bled sans histoire. Suite à une querelle, trois lycéens, Nicholas, Peter et leur amie Emmy, tuent Sammy Saint John, un camarade de classe. Si on a une bonne idée des circonstances du meurtre, on ignore malgré tout ce qui a poussé ces trois jeunes à commettre l’irréparable.

Unis par leur secret, et s’étant forgé un alibi inattaquable, les trois complices sont néanmoins les principaux suspects. Malgré l’enquête du shérif Poplar et l’intervention de Lilian Dempsey, une enquêteuse émérite de la police criminelle de l’État de Washington appelée en renfort, ils échappent à la justice. Car faute de cadavre et d’indices probants, leur culpabilité est impossible à prouver, et le dossier est fermé. Les trois jeunes gens décident de se séparer en jurant de ne plus se revoir, et de garder le silence coûte que coûte. Ils quittent la ville !

Affaire classée ? Crime parfait ? Pas vraiment, car le père de la victime, un type abject et brutal, est une des plus grosses fortunes de la région. Obsédé par la mort de son fils, animé d’un féroce désir de vengeance, il ne cesse de harceler les forces de police, et engage des enquêteurs privés pour retrouver ceux qu’il accuse d’avoir tué son fils. La traque va durer longtemps, sans résultat.

Mais dix ans plus tard, piégés par une des enquêteuses engagées par Thomas Saint John, les trois complices reviennent en ville. L’enquête reprend, mais prend une direction pour le moins inattendue. Les autorités vont-elles réussir à coincer les assassins ? Que s’est-il réellement passé lors de cette nuit funeste qui a coûté la vie à Sammy Saint-John ? La réponse est tout simplement époustouflante, et la dernière partie de ce polar bouleversant à bien des égards, et à haute tension dramatique, est absolument géniale !

Bref, voici un thriller psychologique doublé d’un roman noir, d’une qualité exceptionnelle, et probablement le meilleur de ce début d’année !