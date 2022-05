La majorité de nos territoires branchés à Internet haute vitesse

Une carte interactive rendue disponible par le gouvernement du Québec fait état de l’avancée des branchements à Internet haute vitesse, ville par ville. On constate que dans L’Islet, le travail est passablement avancé et en cours dans une bonne partie du Kamouraska.

Dans L’Islet, les municipalités sont majoritairement desservies (100 % des foyers branchés) ou en finalisation (au moins 95 % des foyers sont desservis). Seules Tourville et Saint-Cyrille-de-Lessard sont qualifiées de « à venir », c’est-à-dire que plus de 5 % des foyers qu’elles contiennent ne sont pas encore desservis en Internet haute vitesse et que la majorité de ceux-ci ne sont pas encore visés par des projets en cours.

Au Kamouraska, la région est principalement au jaune, signifiant que plus de 5 % des foyers qu’elle contient ne sont pas encore desservis et que la majorité de ceux-ci sont visés par des projets en cours. Certaines villes comme La Pocatière et Saint-Pascal sont en finalisation, donc l’indicateur est au vert.

La députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx a partagé la carte sur ses réseaux sociaux, soulignant qu’il s’agissait « d’une excellente nouvelle pour toutes les municipalités et tous les citoyens de Côte-du-Sud ».

Un territoire non admissible

Un territoire demeure non admissible, là où est située la ZEC Chapais. À ce sujet, on indique que l’opération actuelle vise les foyers privés principalement et que les ZEC ne se qualifient pas.

Dans le contexte de l’Opération haute vitesse, un foyer correspond à un immeuble relié à un compteur d’Hydro-Québec, ou d’un autre distributeur d’électricité, dans lequel peut résider une personne physique. Si l’immeuble en est un à logements multiples, chacune de ses unités reliées à un compteur d’électricité constitue un foyer distinct.

« Cela inclut essentiellement les adresses de type résidentiel et villégiature, mais aussi les fermes où résident des gens. Les adresses classées “non admissibles” sont donc les adresses qui ne répondent pas à ces critères, dont les ZEC. Elles sont néanmoins présentées sur la carte pour faciliter la compréhension de la portée de l’Opération, de même que pour faciliter le signalement d’une adresse qui serait mal classée », confirme Anne-Hélène Couturier, conseillère en affaires publiques et porte-parole au ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor.

Pour consulter la carte interactive : Accès à Internet haute vitesse au Québec | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Foyers éloignés