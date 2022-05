Pavillon de médecine vétérinaire : Le candidat conservateur réitère son engagement

« C’est sans surprise que nous avons appris cette nouvelle. Je l’ai dit lors de mon discours de lancement de campagne électorale mercredi passé : moi je veux être au service des gens et je veux m’assurer de réserver nos institutions éducatives telles que l’ITA à La Pocatière (devenue ITAQ) et de les soutenir dans leur développement. Moi, je veux défendre nos dossiers et faire prospérer notre communauté. En tant qu’agriculteur à L’Isle-aux-Grues, c’est un dossier qui me tient à cœur! »