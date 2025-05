La marée rouge laisse Rémi Massé sur le quai

Dès 20 h, l’ancien local d’un concessionnaire automobile de Rivière-du-Loup, où se tenait le rassemblement du candidat libéral Rémi Massé, a commencé à s’animer. Mais la quarantaine de bénévoles et de partisans libéraux n’ont pas connu le dénouement attendu.

Dans les conversations, on sentait un optimisme prudent. Marc Godbout, ancien journaliste à Radio-Canada, et responsable des communications pour la campagne de Rémi Massé, analysait les chances de son candidat : « Sur le terrain, on a senti une sympathie certaine pour ce que nous proposions. Les chiffres des sondages qui ont circulé dans les médias nous ont semblé peu représentatifs de ce que Rémi et tous nos bénévoles ont expérimenté en discutant avec les citoyens. »

À 22 h 10, Radio-Canada prononce la célèbre phrase : « Si la tendance se maintient… ». Mark Carney pourra conserver son bureau de premier ministre. Mais l’élan du chef libéral n’aura pas été suffisant pour entraîner le candidat du comté de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata. Malgré un résultat significatif de 30,1 % des voix, l’ancien député de la Gaspésie n’aura pas été celui qui aura délogé Bernard Généreux de son poste à la Chambre des communes.

Déçu, mais pas amer

L’équipe libérale savait que le député sortant pouvait compter sur une cote de popularité solide, mais croyait tout de même en ses chances de l’emporter. « On est surpris de l’écart avec lequel Bernard Généreux a gagné, a affirmé Rémi Massé. Nos propositions apportaient des idées concrètes pour la région, nous avons eu un bon débat, avec des échanges constructifs. »

Il se réjouit néanmoins que les libéraux forment le prochain gouvernement, qu’il souhaite majoritaire. [NDLR Au moment d’écrire ces lignes, cette donnée n’était pas encore connue].

« Donald Trump a besoin d’avoir un premier ministre bien en selle en face de lui pour les négociations qui s’en viennent », souligne le candidat défait. Il reste convaincu que Mark Carney est le mieux placé pour relever les enjeux qui préoccupent les citoyens et les entrepreneurs de la région. « La précarité des aînés, la hausse dramatique du coût de la vie, le dossier des travailleurs étrangers temporaires, la pénurie de main-d’œuvre, et toutes les inquiétudes causées par la politique économique des États-Unis, ce sont des questions qui ont été soulevées d’un bout à l’autre du comté. »

Retour à la normale

Après ce bref retour en politique, Rémi Massé compte prendre quelques jours de congé avant de retourner occuper son poste de directeur général des Halles d’innovation et de formation avancée à Rivière-du-Loup. Il ne repousse pas l’idée de replonger un jour dans l’aventure politique. « Comme on dit, il ne faut jamais dire jamais, mais pour l’instant, je retourne à mes dossiers », conclut celui qui souhaite que les efforts consentis pour rebâtir un comité libéral dans la région puissent se maintenir d’ici les prochaines élections.