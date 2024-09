La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud présente sa programmation automnale

Gonflée à bloc afin de souligner son cinquième anniversaire, l’équipe de la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud a concocté plusieurs belles activités pour sa saison automnale. De ce fait, l’organisme souhaite que la population du secteur vienne en grand nombre, afin de socialiser tout en créant de nouveaux liens.

Depuis plusieurs années, la MRC de L’Islet est confrontée à plusieurs enjeux liés au revenu, à la démographie, à la santé, et au niveau de scolarité, surtout si on la compare à l’ensemble du Québec ou à la région de Chaudière-Appalaches. La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud répond ainsi à ces besoins, en ayant mis sur pied en 2019 une infrastructure durable favorisant l’accès à l’éducation, à la culture et au patrimoine, tout en préservant l’église de Sainte-Perpétue. Au fil des années, le conseil d’administration de la Médiathèque a développé divers projets proposant des activités gratuites ou à prix modique, dans le but de promouvoir l’apprentissage et la littératie auprès des habitants de L’Islet-Sud.

« Ce projet a permis d’assurer la survie d’un bâtiment patrimonial témoignant de notre passé de bâtisseurs, tout en ajoutant de nouveaux services à la population de L’Islet-Sud », déclare Francine Chouinard, administratrice à la Médiathèque et responsable des activités.

Pour tous les goûts

En plus de présenter le spectacle Beatles Studio le 26 octobre prochain, d’autres nouveautés s’ajoutent à l’offre de la Médiathèque, dont l’ouverture de l’espace de coworking, chaque mercredi à partir du 18 septembre, où il sera possible d’apporter son ordinateur et de travailler dans l’espace du café culturel, avec la possibilité de se procurer du café et des collations, tout en bénéficiant du Wi-Fi et d’un service d’impression.

« Ce nouvel espace a pour objectif de lutter contre l’isolement que peuvent ressentir les travailleurs autonomes et ceux en télétravail », déclare la chargée de projets Mélanie Bélanger.

D’autres activités auront aussi lieu, dont des cours de danse country, et des après-midi en chanson tous les dimanches de 13 h 30 à 16 h. Des initiations à des chants du patrimoine culturel québécois seront aussi offertes les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30 pour les enfants de 6 à 10 ans. « Le but n’est pas ici de performer, mais de se connecter à la chanson avec des mélodies du répertoire francophone d’époque, car pour plusieurs d’entre elles, elles ne sont pas connues de cette clientèle », ajoute Mme Bélanger.

L’organisme souhaite également renforcer sa collaboration avec d’autres organisations locales. Parmi les projets envisagés, on trouve notamment des cours d’improvisation pour les jeunes en partenariat avec les écoles primaires, ainsi qu’un projet interculturel et musical en collaboration avec l’ABC des Hauts-Plateaux.

Dans le cadre des Journées de la culture qui auront lieu les 28 et 29 septembre prochains, des activités spéciales seront organisées afin de souligner le cinquième anniversaire de la Médiathèque, dont des ateliers de danse traditionnelle, des expositions de peintres et d’artisans ébénistes, etc. À noter que toutes les activités de l’automne seront dévoilées incessamment sur la page Facebook de la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud.