La Médiathèque L’Héritage lance son automne en musique

La musique et la danse seront à l’honneur en septembre à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud. Les cours de danse country sont de retour, tandis que les amateurs de rock pourront replonger dans les années 1980.

Les amateurs de danse country pourront ainsi retrouver la piste à compter du jeudi 24 septembre. Les cours seront de nouveau donnés par Jackie Lavallée, à raison d’une rencontre toutes les deux semaines.

Le cours avancé débutera à 18 h, suivi du cours pour débutants à 19 h. Une période de pratique sera également proposée toutes les deux semaines, le mardi à 13 h 30 à compter du 29 septembre.

Une nouvelle formule d’inscription

Les horaires proposés correspondent à la formule utilisée précédemment par la Médiathèque pour ses cours de danse country. Une nouveauté attend toutefois les participants cet automne. Afin de diminuer la charge administrative, et de simplifier la gestion des inscriptions, la Médiathèque demande désormais aux danseurs de s’inscrire pour la session complète.

Il demeurera néanmoins possible de participer à un cours à la fois, selon les places disponibles, au coût de 10 $ par cours. Les personnes intéressées sont invitées par l’organisme à s’inscrire dès maintenant.

Le rock des années 1980 à l’honneur

Entre les premiers cours de country, la Médiathèque changera complètement de registre. Le samedi 26 septembre à 20 h, elle présentera The 80’s Rock Show, un spectacle consacré aux grands succès rock des années 1980. Le spectacle aura lieu à la Médiathèque, au 11, rue de l’Église à Sainte-Perpétue. Le billet est offert à 35 $ au tarif général, et à 28 $ pour les membres et les étudiants.