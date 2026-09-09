Une troisième saison pour Trêve de placotage

Le balado Trêve de placotage est désormais de retour depuis le début du mois de septembre pour une troisième saison. Avec le déclenchement des élections générales au Québec, et les tarifs états-uniens qui continuent de secouer l’économie de la Côte-du-Sud, les sujets de discussion ne devraient pas manquer.

Fruit d’une collaboration entre Le Placoteux et le producteur indépendant Boss Radio, Trêve de placotage réunit de nouveau le journaliste José D. Soucy et Richard Bossinotte, animateur de radio œuvrant pour le Groupe Simard, qui compte plus de 30 ans d’expérience derrière le micro.

Chaque semaine, les deux complices reviennent de façon concise sur un sujet d’actualité qui fait parler dans Kamouraska-L’Islet, et plus largement, dans la Côte-du-Sud. Politique, économie, enjeux régionaux, et dossiers qui touchent directement la population sont notamment au menu.

L’objectif demeure le même pour cette troisième saison : aller au-delà de la nouvelle du jour pour susciter la réflexion, et alimenter la discussion à travers des questionnements, des observations et des commentaires sur les enjeux qui façonnent la région.

La troisième saison de Trêve de placotage sera offerte chaque semaine sur les principales plateformes de diffusion en continu, et directement sur le site internet du Placoteux.