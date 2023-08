La ministre de l’Emploi à l’écoute des enjeux régionaux en employabilité

La ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, a profité de son plan de tournée des régions pour s’arrêter en Côte-du-Sud les 23 et 24 août derniers pour rencontrer les différents acteurs du milieu et en connaître davantage sur la réalité de la circonscription.

Elle a débuté sa tournée par une visite de l’entreprise Fonderie Poitras à L’Islet où les dirigeants ont partagé leur expérience de la formation spécialisée offerte entièrement en entreprise dont la première cohorte aura permis de diplômer 18 travailleurs. Cette formation a été rendue possible grâce au partenariat avec le Centre de formation professionnelle de l’Envolée du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud conjuguée à une démarche de reconnaissance des acquis. Le manque de main-d’œuvre criant a mené les dirigeants à se réinventer et trouver des solutions proactives.

Les acteurs du milieu socioéconomique et des élus ont eu la chance de se joindre à la ministre et au député de la Côte-du-Sud pour partager un déjeuner à Saint-Jean-Port-Joli afin de discuter d’enjeux en lien avec l’emploi. La ministre a également profité de ce moment pour partager ses trois grandes priorités : la continuité de « l’Opération main-d’œuvre », la réintégration au marché du travail et la diminution du fardeau administratif pour les petites entreprises.

« Je suis très heureuse de m’être rendue dans la magnifique circonscription de mon collègue Mathieu Rivest, dans le cadre de ma tournée de la région. C’était très intéressant de faire du terrain avec lui, de visiter un fleuron d’ici, la Fonderie Poitras, et d’échanger avec des acteurs socioéconomiques de la région. Mon passage aura été très constructif et inspirant », a indiqué Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« Je suis très heureux de la visite et de la grande écoute de la ministre de l’Emploi Kateri Champagne Jourdain. Il est important lorsque nous prenons des décisions d’avoir le portrait juste de nos différents territoires. Cette visite a permis aussi de réaliser tous les efforts des différents entrepreneurs, élus, acteurs du milieu à trouver des solutions pour pallier le manque de main-d’œuvre », a ajouté Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Source : Bureau du député de Côte-du-Sud