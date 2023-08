Préserver le patrimoine à travers la restauration et la conservation des maisons anciennes

La Seigneurie des Aulnaies annonce un événement exclusif axé sur la préservation du patrimoine architectural, intitulé Préserver notre patrimoine : restauration et conservation des maisons anciennes.

Cet événement, prévu le 1er et le 2 septembre, mettra en lumière l’importance de conserver nos maisons anciennes et les méthodes modernes de restauration et de conservation.

Une invitée d’honneur spéciale, Maude Rochefort, renommée pour son expertise en patrimoine, animera des rencontres instructives et inspirantes tout au long de ces deux jours.

L’événement se déroulera en quatre rencontres : le vendredi 1er septembre à 10 h et 14 h, et le samedi 2 septembre à 10 h et 14 h. Un cocktail sera servi à 12 h 30 le vendredi et le samedi. Le prix d’entrée comprend la rencontre, les visites guidées de la Seigneurie et le cocktail.

Cet événement est une opportunité exceptionnelle pour les passionnés de patrimoine, les propriétaires de maisons anciennes et pour celles et ceux qui s’intéressent à la préservation de notre héritage.

Les places étant limitées, les intéressés sont encouragés à réserver leur participation en avance : https://www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca/produit/rencontre-avec-maude-rochefort/.

Maude Rochefort

Maude Rochefort est une experte en restauration et préservation des vieux bâtiments. Avec une formation en conservation du patrimoine, elle a consacré sa carrière à la revitalisation des structures historiques emblématiques.

Grâce à son travail sur le terrain et à ses discours inspirants, elle incarne un engagement passionné pour préserver le passé architectural tout en l’adaptant aux besoins du présent. Sa vision holistique et son expertise font d’elle une source inestimable de conseils dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine bâti.

Source : Seigneurie des Aulnaies