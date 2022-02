La Mosaïque – Bibliothèque municipale, un 3e lieu animé

La programmation hivernale proposée à La Mosaïque – Bibliothèque municipale a de quoi attirer l’attention.

Tout d’abord, en collaboration avec Parcours Fil Rouge, la Ville de La Pocatière présente Regards croisés sur mon coin de pays. Les Pocatois, les Kamouraskois, les Bas-Laurentiens et les visiteurs sont invités à participer à la création d’un album sur les thèmes du paysage et du territoire. L’objectif est de répondre à la question suivante : Qu’est — ce que la Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont de spécial qu’on ne retrouve pas ailleurs? Pour mettre cette thématique en valeur, vous êtes invités à envoyer votre illustration (photo, dessin, toile, etc.), numérisée en haute résolution, accompagnée d’un court texte (150 mots maximum), au plus tard le lundi 28 février à l’adresse info@filrougeinc.com. L’album sera ensuite exposé à La Mosaïque.

L’organisme Vrille | Art actuel propose deux activités fort intéressantes. Dans un premier temps, un atelier de création littéraire sous le thème La trajectoire des particules aura lieu le 26 février prochain. La région est sans aucun doute une pépinière de poètes puisque l’activité affiche déjà complet, cependant, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 31 mars prochain à La Mosaïque à partir de 18 h 30 pour le lancement du parcours poétique.

Le départ sera donné à 19 h afin de découvrir l’itinéraire qui se déploiera dans les vitrines des commerces. Les affiches présenteront un poème créé lors de l’atelier de poésie ainsi qu’une œuvre de l’artiste en arts visuels Jany Young.

S’ajoute à ce volet artistique une conférence suivie d’un atelier avec l’artiste Karine Demers qui aura lieu le samedi 26 mars de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h. Cet atelier permettra de créer une œuvre collective produite à partir de matériaux recyclés. Cette œuvre sera ensuite installée à La Mosaïque. Vous devez toutefois vous inscrire auprès de l’organisme Vrille | Art actuel au vrilleartactuel@gmail.com.

Finalement, La Mosaïque invite les jeunes et les moins jeunes à venir découvrir sa sélection de jeux de société. Invitation particulière à La Ludothèque s’anime, mercredi 9 mars de 13 h à 16 h afin de jouer sur place. Oubliez la lecture fastidieuse des règlements… un animateur sera sur place afin de vous les expliquer et vous conseiller. Vous pouvez même ramener des jeux à la maison… on en retrouve plus de 70 disponibles à la location, moyennant un dépôt, vous devez simplement présenter votre carte de membre de la bibliothèque. Il est aussi possible de

jouer dans la salle Multi, sur les heures normales d’ouverture.

Source : Ville de La Pocatière