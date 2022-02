La MRC de L’Islet soutient quatre projets culturels

La MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer qu’elle offre son soutien financier à quatre projets culturels. Cette aide provenant du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC) totalise plus de 21 000 $ et est permise grâce à l’Entente de développement culturel signée avec le gouvernement du Québec.

Les rendez-vous littéraires

Le premier projet soutenu par le FAIC sera mis en œuvre par la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud qui propose d’organiser une série de six rencontres où auteurs et genres littéraires variés tels que le roman, la poésie, le théâtre, la bande dessinée ou encore la littérature jeunesse, seront présentés aux citoyennes et citoyens. La formule se veut souple et unique, permettant à chaque auteur invité de choisir le moment opportun pour partager son œuvre, et ainsi joindre son public cible avec justesse. Ce projet de rendez-vous entre artistes des lettres et lecteurs s’est vu attribuer une aide de 5 328 $ par la MRC de L’Islet, en plus de bénéficier d’un soutien de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) via son programme de Tournées-rencontres. À la suite de ce projet, l’organisme situé à Sainte-Perpétue vise la création d’un cercle de lecture, d’ateliers d’écriture ainsi que d’un marché du livre dans ses locaux.

Ateliers et prestations de musique des Andes et latino-américaines

L’artiste Juan Morales s’est vu remettre une aide de 6 000 $ de la MRC de L’Islet dans le but de permettre la tenue de neuf ateliers pédagogiques ainsi que la présentation de trois prestations de musique d’Amérique latine. En collaboration avec des événements et des groupes de loisirs bien établis dans Région L’Islet, les ateliers prévus et les représentations rassembleront une audience variée dans plusieurs milieux. Cette initiative aspire à bonifier l’offre d’activités ethnoculturelles du territoire avec l’exploration d’instruments et de chansons d’Amérique latine permettant d’illustrer la géographie, l’histoire, les traditions et la réalité de cette partie du monde.

Expansion territoriale de La Marée Chante

Dans le but de développer ses activités artistiques et d’en faire bénéficier le plus d’individus possible, La Marée Chante a obtenu une aide de 5 132 $ de la MRC de L’Islet. Ce soutien financier permettra la création d’un nouveau point de service à Sainte-Perpétue où la chorale pourra accroître considérablement son nombre de choristes, en plus de pourvoir la municipalité d’un nouveau loisir culturel. La Marée Chante souhaite également offrir trois spectacles annuels, soit à Saint-Jean-Port-Joli dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, à Sainte-Félicité lors de son festival Fleurdelisé ainsi qu’à L’Islet pour un concert de Noël.

Les rendez-vous de La Chapelle

La Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet (CACLI) a, quant à elle, reçu un appui financier de 4 925 $ pour son projet visant la création d’une programmation littéraire estivale présentée à la chapelle des Marins de L’Islet. Un total de cinq représentations d’une heure seront offertes à la population locale et aux touristes, dans le cadre desquels récits historiques, contes, légendes et conférences patrimoniales seront à l’honneur. La CACLI mise sur ce projet pour augmenter la fréquentation de ce lieu inscrit au registre du patrimoine culturel, en plus de faire connaître aux gens d’ici et d’ailleurs le répertoire littéraire local de Région L’Islet et ses artistes.

Source : MRC de L’Islet