La Roche à Veillon présentera la comédie J’ai mon voyage! à l’été 2022

Après deux années de pause forcée, La Roche à Veillon annonce le retour du théâtre à l’été 2022.

Dès le 17 juin, c’est l’hilarante comédie J’ai mon voyage! de Bruno Marquis (en collaboration avec Marylise Tremblay) qui y sera présentée. Ce tandem d’auteurs ont déjà donné les succès Parents à vie et Gym Tonic. La pièce sera mise en scène par Sylvain Perron. La distribution cinq étoiles comprend Israël Gamache, Caroline Stephenson, Ariel Charest et Élie St-Cyr. Avec J’ai mon voyage! on découvre que, souvent, la partie la plus difficile d’un voyage c’est de se rendre jusqu’à la porte.

La Roche à Veillon resto-théâtre est une véritable institution située à Saint-Jean-Port-Joli, en Chaudière-Appalaches. Depuis 57 ans, grâce à une offre théâtrale et culinaire d’exception, l’établissement ravit ses visiteurs en proposant du théâtre d’été à la fois drôle et intelligent en plus d’une délicieuse cuisine traditionnelle. Fondée par des visionnaires, elle a été créée pour assurer la vitalité touristique de la région. Chaque année, les surplus contribuent à soutenir le développement de projets touristiques locaux porteurs. Plus de 75 employés travaillent pour l’organisme.

Source : La Roche à Veillon