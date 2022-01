La motoneige a toujours la cote… sans le côté social

L’intérêt pour la motoneige poursuit sa progression, même si plusieurs trouvent les conditions peu évidentes : manger dehors et que quelques minutes pour se réchauffer à l’intérieur.

Terminé les longues balades à motoneige pour le moment, la plupart des adeptes de ce loisir raccourcissent leurs itinéraires, faute de relais pour se réchauffer et manger à l’abri des intempéries. C’est du moins ce qu’ont pu constater plusieurs clubs de notre territoire.

« Le côté social a été plutôt “atrophié” ces deux dernières années », admettait Yannick Caron, nouvellement président du Club de motoneiges L’Islet. Malgré cela, le nombre de membres n’a pas diminué et les gens sont au rendez-vous. En effet, on constate une hausse de 13 % à 14 % du membership au Bas-Saint-Laurent par rapport à l’an dernier.

Le côté plus pénible demeure le manque d’endroits pour se réchauffer et manger. Pour le moment, plusieurs constatent que des petits groupes s’arrêtent à des intersections à l’abri du vent pour satisfaire leur côté social… en attendant la réouverture des salles à manger des restaurants qui permettrait aux motoneigistes de planifier un itinéraire d’une journée plutôt que de quelques heures.

Pour le vice-président du club Les Explorateurs Mont-Bleu, Simon Lavoie, on remarque que de plus en plus de gens s’adonnent à la motoneige, dont des plus jeunes dans la vingtaine. Lui aussi constate que les randonnées sont plus courtes. Leur relais, situé sur la route 289, permet aux gens d’aller à la toilette, mais la cuisine est fermée. Sinon, la priorité a été mise sur les sentiers où beaucoup de travaux ont été effectués.

La fédération des clubs de motoneigistes a d’ailleurs émis quelques avis de précautions à prendre pour les motoneigistes dans la pratique de leur passion. On demande aux gens de vérifier si les endroits prévus le long de leur balade, comme les stations-service ou restaurants, sont ouverts. On rappelle aussi que le port du masque est obligatoire en tout temps, exemple lorsqu’on entre à l’intérieur pour aller à la salle de bain.

Officiellement, les relais motoneige sont ouverts que pour se réchauffer ou accéder au bloc sanitaire depuis la fin de décembre. La consommation d’un lunch, par exemple, ne peut être faite à l’intérieur ou dans un bâtiment adjacent. Les relais-restaurants peuvent offrir des repas, mais pour emporter seulement.

« Je dirais que la meilleure recette présentement, c’est que l’hôtel devienne le relais. Ça permet de se réchauffer, manger à sa chambre et aller à la piscine, par exemple », indiquait Jacques Deschênes, administrateur pour le Bas-Saint-Laurent pour la Fédération des clubs de motoneiges du Québec.