Saint-Onésime prépare une campagne promotionnelle quatre saisons

Devant une diminution significative de sa population en 2021, Saint-Onésime-d’Ixworth prend le taureau par les cornes et donne le feu vert à la réalisation d’une vidéo promotionnelle. Présentant la municipalité sous divers aspects au fil des saisons, ce document audiovisuel doit servir à attirer de nouveaux résidents et investisseurs.

Ce projet qui émane de la directrice générale de la Municipalité Nancy Lizotte pourra être visionné d’ici la fin 2022. L’Agence A@Z Multimédias de La Pocatière a eu le mandat de produire la vidéo en laquelle les élus semblent également beaucoup croire, ceux-ci ayant unanimement appuyé le projet lors de la séance du conseil municipal de novembre dernier.

« En 2021, notre population a beaucoup diminué. L’enjeu démographique en région constitue20 une préoccupation importante puisque ce défi affecte les opérations courantes de la Municipalité, le développement du milieu et des affaires. La quête à maintenir un seuil viable du nombre de citoyens sur le territoire de Saint-Onésime-d’Ixworth est cruciale », a écrit par courriel la directrice générale.

Selon le décret de population 2021, Saint-Onésime-d’Ixworth comptait 521 habitants au 1er juillet 2020 une perte de 33 résidents par rapport à l’année précédente. Cette situation est d’autant plus paradoxale que tous les indicateurs pointent pourtant vers un engouement plus marqué pour les régions depuis le début de la pandémie, en témoigne le peu de propriétés en vente sur le marché immobilier, la pénurie de logements et le solde migratoire positif pour le Bas-Saint-Laurent dévoilé la semaine dernière par l’Institut de la statistique du Québec.

Saint-Onésime-d’Ixworth semble malheureusement ne pas avoir suffisamment tiré son épingle du jeu dans ce contexte. En montrant les atouts sociaux, économiques et culturels au fil des saisons qui font que la petite municipalité, située à quelques minutes de route à peine de La Pocatière, est un incontournable où il fait bon vivre, ou parfaite pour y établir son entreprise, Saint-Onésime désire inverser la tendance et stimuler son attractivité.

Nancy Lizotte est aussi d’avis que la vidéo peut jouer positivement auprès des résidents actuels en réaffirmant leur sentiment d’appartenance. Elle constituera également un bel outil de promotion touristique. À ce chapitre, rappelons que la Municipalité fait partie du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska et que son agent de développement planche actuellement sur le projet d’une Route du Haut-Pays ponctuée d’art public et axée sur l’agrotourisme, un créneau dans lequel plusieurs entreprises se distinguent déjà à Saint-Onésime-d’Ixworth.

« Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre, la compétition est vigoureuse et des actions garantes doivent être engagées. De nos jours, un tel outil est devenu indispensable », conclut la directrice générale.