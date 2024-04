La MRC de Kamouraska en nomination au gala Plumes d’excellence

La MRC de Kamouraska est finaliste au gala Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), dans la catégorie Communications numériques, pour le nouveau site internet lekamouraska.com.

Cet événement annuel très attendu dans le monde municipal et paramunicipal rassemble plus de 300 professionnels de la communication, et met en lumière l’excellence en célébrant les réalisations et l’innovation dans le domaine des communications municipales. La candidature de la MRC de Kamouraska a attiré l’attention du jury parmi un nombre record de projets soumis. Chaque année, plus de 100 projets sont déposés, mais seuls 17 d’entre eux reçoivent l’honneur d’une Plume d’excellence.

Le site lekamouraska.com permet aux personnes désirant s’installer au Kamouraska d’être mises en lien avec les employeurs de la région, et vice-versa, mais ils peuvent également découvrir leur futur territoire grâce aux ressources d’accompagnement qui s’y trouvent.

« C’est une excellente nouvelle que nous avons reçue. Nous sommes heureux de figurer parmi les finalistes pour un site web ingénieux, qui se veut un outil incontournable pour les gens voulant bâtir un projet de vie chez nous. On se croise les doigts pour la suite, mais nous sommes déjà très fiers! », exprime le préfet élu M. Sylvain Roy. La réalisation du site a été rendue possible grâce à l’implication de Desjardins, par le biais du Fonds du Grand Mouvement.

Les lauréats seront dévoilés lors du gala, animé par Catherine Bachand, qui se tiendra cette année à Lévis le 6 juin.

Source : MRC de Kamouraska