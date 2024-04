Une pétition pour préserver le visage humain des services publics

La Semaine d’alphabétisation populaire 2024 a permis de toucher plusieurs organisations et plusieurs citoyens sur les conséquences du virage numérique accéléré.

ABC des Portages, organisme offrant des services en alphabétisation populaire dans les MRC de Rivière-du-Loup, de Kamouraska et de Témiscouata, a reçu une vingtaine de personnes le 11 avril dernier à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Un café-discussion a permis de démystifier le phénomène des fractures numériques, et d’assister à des témoignages vécus par des personnes directement touchées par cette réalité.

ABC des Portages observe une mutation dans les demandes de services. La demande en alphanumérique est en hausse constante pour des cours d’ordinateur, de tablette, et pour du soutien individuel afin d’augmenter des compétences pour comprendre les appareils électroniques.

Devant le constat de la réalité collective de cette problématique, ABC des Portages a résolu en 2024 de faire de la sensibilisation afin que les personnes dans des situations plus précaires soient prises en compte. À l’aide de la déclaration Traversons l’écran : pour un virage numérique humain, des signatures seront recueillies afin de conserver les services publics en personne, les humaniser, les rendre plus clairs et plus simples, afin aussi d’aider les gens à utiliser le numérique. « On n’est pas contre le numérique, on souhaite que le numérique ne soit pas le seul choix », affirme-t-on chez ABC des Portages.

La population est invitée à signer la déclaration, et à poursuivre la démarche dans toutes les organisations pour rendre les services et l’information accessibles à tous. La déclaration papier a été distribuée dans différents lieux publics sur le territoire. On peut aussi la signer en ligne à : https://rgpaq.qc.ca/traversons. La page Facebook d’ABC des Portages fera le suivi de l’évolution des actions locales.

Source : ABC des Portages