La MRC de Kamouraska investie dans les projets de son milieu

Le conseil de la MRC de Kamouraska rend public son rapport d’activités 2022 du Fonds régions et ruralité-Volet 2 Soutien (FRR-Volet 2). Issue de l’Accord de partenariat avec les municipalités (2020-2025), cette aide financière représente 1 445 958 $ pour l’année 2022 provenant du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation auxquels le conseil de la MRC de Kamouraska ajoute 370 970 $, totalisant un fonds de 1 816 928 $. De plus, les professionnels du Service de développement territorial (SDT) et du Service de l’aménagement et de mise en valeur du territoire de la MRC de Kamouraska ont travaillé de concert avec le milieu pour la réalisation de tous ces projets.

De cette enveloppe, une foule d’actions telles que la coordination d’un diagnostic sur l’état de l’hébergement locatif et des services de garde 0-5 an et scolaire au Kamouraska, la poursuite des travaux d’élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) en collaboration avec l’OBAKIR, ou encore la préparation d’ententes sectorielles de développement avec le CRD du Bas-Saint-Laurent ont pu être réalisée.

Outre cela, 29 projets dans le milieu ont abouti, notamment dans les domaines social, municipal, environnemental et socioéconomique. Pensons aux améliorations locatives du nouveau lieu d’affaires de l’Atelier du partage et de Moisson Kamouraska, la restauration de la pépinière du Jardin floral de La Pocatière, le projet Silhouette de Miguel Forest pour Saint-André-de-Kamouraska et les améliorations locatives au Club FADOQ La Pocatière. « Grâce à ces investissements, la MRC veut favoriser le développement des communautés pour qu’elles soient dynamiques en misant sur un développement durable, susceptible d’améliorer la condition et la qualité de vie de notre population. », déclare Sylvain Roy, préfet de la MRC de Kamouraska.

Dépôt de projets

Les municipalités, les organismes sans but lucratif et les coopératives non financières sont invités dès maintenant à déposer des projets structurants liés aux priorités territoriales du Kamouraska et ainsi bénéficier de l’aide des professionnels de la MRC, en plus d’obtenir une aide financière. Pour de plus amples informations et pour valider leur admissibilité, les personnes intéressées sont invitées à écrire au developpement@mrckamouraska.com ou à visiter le site web de la MRC.

Source : MRC de Kamouraska