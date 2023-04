Syndicat des producteurs forestiers : Des enjeux de plus en plus nombreux

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) tiendra sa 65e assemblée générale annuelle le 4 mai, en formule hybride (virtuel et présentiel). Le bilan 2022 et les perspectives 2023 seront présentés à l’ensemble des producteurs forestiers privés du Plan conjoint à l’Hôtel Rimouski, de 9 h à 16 h. Quatre-vingt-dix délégués, producteurs forestiers privés du Plan conjoint, représentants des sept secteurs de la grande région du Bas-Saint-Laurent, de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) se réuniront alors que sera présenté le bilan de l’exercice financier 2022. Parmi les faits saillants qui seront abordés, mentionnons la mise en marché du bois de sciage, le chablis, le démarrage de l’usine de granules à Cacouna, les budgets d’aménagement, les milieux humides et hydriques, la cellule d’urgence pour la tordeuse des bourgeons de l’épinette, la hausse du prix du carburant, les défis et perspectives pour 2023, la certification des bois et le crédit carbone.

Source : Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent