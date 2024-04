La MRC de Kamouraska veut connaître les besoins en habitation

Afin de créer une politique de l’habitation qui réponde adéquatement aux besoins des Kamouraskois, leur opinion et leurs observations sont sollicitées par le biais d’un sondage.

On le sait, le Québec vit une crise du logement, et le Kamouraska ne fait pas exception. Le conseil de la MRC de Kamouraska s’est donné comme mandat, à l’automne 2023, de réaliser une politique en habitation régionale. Elle a pour but de favoriser une mobilisation des acteurs du milieu, ainsi que de permettre aux municipalités de déployer des stratégies solides et concrètes pour encourager et appuyer les projets de développement en habitation dans leur localité.

Les informations colligées dans le cadre de cette consultation sont anonymes, et les gens ont jusqu’au 17 mai 2024 pour répondre. Il est possible de remplir le questionnaire en se rendant au www.mrckamouraska.com, ou en scannant le code QR ci-contre.

« Nous invitons les citoyennes et citoyens à répondre en grand nombre au sondage, puisque les résultats alimenteront les travaux lors de la journée de réflexion sur l’habitation », mentionne le préfet élu Sylvain Roy. Cette journée aura lieu en septembre prochain, avec différents intervenants qui œuvrent de près ou de loin pour l’habitation au Kamouraska.

L’élaboration de la politique de l’habitation est rendue possible grâce à la participation financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, ainsi que du fonds éolien de la MRC de Kamouraska.

Source : MRC de Kamouraska