L’auberge des Glacis célèbre 35 ans d’authenticité

L’Auberge des Glacis amorce les célébrations de son 35e anniversaire de fondation avec une série de soupers-spectacles du Pollux Band, des soirées thématiques tout au long de l’année — dont le retour de la Tablée des producteurs en juin —, et surtout, un nouveau chef éclaté et créatif.

En effet, l’année 2024 a débuté en force avec le retour de Julien Allard aux fourneaux de l’Auberge des Glacis, après avoir fait un passage remarqué comme chef de l’Auberge sur Mer de Notre-Dame-du-Portage au cours des deux dernières années. Cet ancien sous-chef des Glacis cumule déjà plus de 10 ans d’expérience en cuisine, et a travaillé notamment sous l’aile du chef Dominic Jacques, gagnant de l’émission Les chefs! et propriétaire du restaurant Chez Rioux & Pettigrew.

La passion au menu

Julien Allard est un véritable passionné de cuisine, il détient une vaste connaissance des techniques culinaires, et met de l’avant les produits d’ici. Il ramènera en saison estivale le Design culinaire, très populaire au temps du chef Olivier Raffestin.

Ce repas, présenté en quatre services du mercredi au samedi, avec un menu différent chaque soir, proposera une expérience gourmande cohérente du premier au dernier service. Le menu sera adapté au fil des jours, selon les récoltes et les arrivages. L’accord mets et vins sera assuré par Audrey Jade, qui crée aussi la carte des vins de l’auberge. Pour l’aubergiste Nancy Lemieux, « le Design culinaire permet de valoriser les produits, en harmonie, du début jusqu’à la fin du repas! »

Horaire estival

Nancy Lemieux a décidé cette année d’ouvrir tous les jours du 20 juin au 20 août. « Étant donné que nous avions assez de personnel cet été à l’entretien ménager, il ne restait qu’à trouver une façon d’offrir le repas du soir, du dimanche au mardi. Avec le chef Julien, nous avons élaboré la formule Glacis Express, soit un plat principal et un dessert à un tarif festif pour les 35 ans. »

Alors que plusieurs restaurants sont fermés en début de semaine, cette formule permettra aux clients d’avoir accès à un service de restauration, grâce à un souper plus léger, sans avoir à sortir à l’extérieur.

35 ans d’accueil et de bonne bouffe

L’Auberge des Glacis est un ancien moulin à farine seigneurial, datant de 1841, qui a été transformé en auberge en 1989 par Manon Bourgault et Simon Deschênes, sous le nom de Clos des Glacis. De 1990 à décembre 1993, Jean-Marie et Jeanine Gagnon ont été les propriétaires de l’endroit, rebaptisé l’Auberge des Glacis. De 1993 à 2006, Micheline Sibuet et le chef Pierre Watters inscrivent la table de l’Auberge des Glacis sur le parcours des plus fins gastronomes. Ils y intègrent des produits locaux afin d’encourager les agriculteurs, maraîchers et producteurs du secteur.

En août 2006, Nancy Lemieux acquiert l’Auberge et poursuit ses activités. Elle encourage toujours les producteurs et les artisans locaux, de façon à mettre la région au premier plan. Elle choisit le chef Olivier Raffestin pour perpétuer la tradition gastronomique haut de gamme de l’établissement. Ce dernier a œuvré 13 ans aux fourneaux des Glacis. En 2024, avec un chef créatif comme Julien Allard, l’aubergiste regarde l’avenir avec confiance.

Nancy et ses deux filles, Audrey Jade et Florence, ont encore plein de projets en tête. Après avoir transformé leur maison familiale en pavillon en 2023 — le Poulailler qui peut accueillir de huit à dix personnes —, les trois aubergistes planifient la construction prochaine de cabines afin de pouvoir répondre à la demande en hébergement.

La saison 2024 sera marquée par de nombreuses activités en lien avec le 35e anniversaire.

