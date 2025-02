La MRC de L’Islet adopte sa première Politique environnementale

Lors de la séance du 15 octobre dernier, le conseil de la MRC de L’Islet a adopté sa première Politique environnementale, fruit d’une démarche collaborative importante portée par le comité Demain L’Islet, composé de jeunes citoyens du territoire. La Politique s’articule autour de cinq grands axes prioritaires, soit un territoire résilient, un système alimentaire viable, une population en santé, une économie responsable, et un milieu conscientisé et mobilisé.

En 2018, dans le cadre de l’édification de la Politique jeunesse de la MRC de L’Islet, les jeunes citoyens avaient exprimé leur volonté de voir leur région se mobiliser face aux défis environnementaux et climatiques futurs. Dans le but de concrétiser cette aspiration, la MRC a mis en œuvre la démarche Demain L’Islet, propulsée par un comité de jeunes résidents du territoire.

Plus de 700 citoyens ont contribué à la réflexion collective visant à créer la première Politique environnementale de la MRC de L’Islet, dont un grand nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Accompagné de la facilitatrice en intelligence collective Virginie Guibert, le comité Demain L’Islet a tenu des consultations publiques et des sondages auprès de la population, en plus de participer à des ateliers de cocréation. Il est désormais possible de consulter la Politique au mrclislet.com/politique-environnementale.

« Cette Politique est bien plus qu’un simple document. Il s’agit d’un engagement concret visant à assurer un avenir durable pour notre territoire et ses collectivités. Je tiens à saluer particulièrement l’implication des jeunes qui ont insufflé à cette démarche une énergie et une vision dynamiques », a déclaré Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

La démarche Demain L’Islet et l’élaboration de la Politique environnementale sont rendues possibles grâce au soutien du Secrétariat de la jeunesse, dans le cadre du Programme des Stratégies jeunesse en milieu municipal.

Source : MRC de L’Islet