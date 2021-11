La MRC de L’Islet appuie ses entreprises dans le virage vers le numérique

La MRC de L’Islet développe ses services en marketing Web en offrant aux entreprises un service d’accompagnement gratuit ainsi que l’accès à une plateforme régionale d’achat local à prix avantageux.

Pour le service d’accompagnement, Mme Rébecca Dubé, conseillère en marketing Web, apporte son expertise pour tout ce qui touche la présence numérique. Des réseaux sociaux aux sites web, elle aide les entrepreneurs à trouver des solutions aux défis numériques qu’ils rencontrent.

« Notre objectif est de rendre les entrepreneurs autonomes dans la gestion de leur présence en ligne en les aidant à trouver une structure qui convient à leur degré de connaissance, leurs besoins et leurs objectifs. Dans certains cas, ça signifie les aider dans le processus de création d’un site Web ou d’une boutique en ligne. Dans d’autres cas, c’est plutôt de trouver les formations pour développer les compétences manquantes ou mettre les gens en relation avec des professionnels qui peuvent réaliser certaines offensives pour eux », avance Mme Dubé.

L’approche est personnalisée et répond aux besoins variés des entrepreneurs. M. Sylvain Thiboutot, directeur du développement économique, ajoute à cet effet que « la pandémie nous a démontré que les entreprises avec une forte présence numérique revenaient plus rapidement à une santé financière d’avant-COVID. Le service d’accompagnement Web a donc été mis sur pied pour donner un coup de pouce aux entrepreneurs de notre territoire à se relever des derniers mois difficiles pour certains ».

En plus du service d’accompagnement, la MRC s’est dotée d’une plateforme d’achat local : https://unptitfaible-pourregionlislet.com/. D’une part, cette plateforme permet de créer un répertoire d’entreprises locales et, ainsi, de faciliter les contacts entre les commerces de Région L’Islet et les consommateurs. D’autre part, la plateforme permet la création de boutiques en ligne extrêmement abordables et conviviales via Shopify.

Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec Rébecca Dubé au 418 598-3076 poste 245 ou à r.dube@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet