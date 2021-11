De 31 % à 43 % de femmes élues au Kamouraska en 2021

Il ressort des récentes élections municipales que l’on compte un nombre considérablement plus élevé de femmes dans des postes de mairesses et de conseillères au Kamouraska. 49 femmes ont pourvu 113 postes.

Le pourcentage de femmes élues dans la région passe de 31,4 % à 43,4 % par rapport à 2017. Sept municipalités comptent maintenant une femme à la tête de la municipalité. Cela représente plus que le double de représentation au conseil des maires à la MRC de Kamouraska comparativement aux quatre dernières années. Maintenant, tous les conseils municipaux de la région comptent au moins une femme dans leurs rangs et quatre conseils sont majoritairement féminins.

« C’est important de le souligner. Ça représente mieux la population, la réalité. Nous, notre volet d’éducation populaire ça touche à cela, faire prendre confiance aux femmes et de leur dire de prendre leur place. Les femmes osent. Et il y en a de tous les âges », soulignait Pascale Dumont-Bédard, directrice du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska.

À titre d’exemple plus frappant, il y a cinq conseillères à Sainte-Anne-de-Lla-Pocatière et on en compte quatre à Saint-Pacôme, en plus de la mairesse. Saint-Germain-de-Kamouraska voit aussi son conseil être composé de cinq conseillères.