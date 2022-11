La MRC de L’Islet et ses partenaires annoncent le retour du marché de Noël de Saint-Jean-Port-Joli

La MRC de L’Islet, en collaboration avec ses partenaires, est heureuse d’annoncer le grand retour du marché de Noël de Saint-Jean-Port-Joli à la Vigie, les 17 et 18 décembre prochain. Les visiteurs seront attendus, le samedi de 10 h à 17 h, et le dimanche de 10 h à 16 h, pour découvrir la cinquantaine d’exposants locaux qui seront sur place. En vue d’animer les lieux et de réjouir les visiteurs de tout âge, une programmation d’ateliers et d’activités sera dévoilée au début du mois de décembre sur les pages web et réseaux sociaux de Région L’Islet et de ses collaborateurs.

L’organisme Terra Terre, Solutions écologiques, auparavant coordonnateur, confie les rênes du traditionnel marché de Noël à la MRC de L’Islet, à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et à Destination Région L’Islet. Une équipe de bénévoles chevronnés ainsi que l’organisme Horizon Soleil | Valorizaction se joignent au comité organisateur pour chapeauter cette nouvelle édition de l’événement.

Afin de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie hivernale, initialement propulsée par le projet Neige et Lumières, la MRC de L’Islet s’est assurée d’investir également le périmètre extérieur de la Vigie. Plusieurs kiosques et activités se retrouveront dans cette section, avec une station chaleureuse aménagée pour profiter du grand air et discuter autour du feu. Une offre gourmande sera aussi sur place, avec une cantine proposant un menu à saveurs locales et divers choix de boissons chaudes.

La MRC de L’Islet a mis en place un second marché de Noël, toujours dans le but de favoriser la consommation de produits locaux lors de la période des Fêtes. Il s’agit d’un marché 100 % virtuel, où plus de 50 produits de créateurs de la région sont rassemblés (https://boutique.regionlislet.com/pages/region-lislet-semballe). La boutique sera en ligne jusqu’au 27 novembre, inclusivement. Les consommateurs pourront alors choisir de recevoir leur commande à domicile, ou encore de la cueillir sans frais lors du marché de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, à la Vigie.

Source : MRC de L’Islet