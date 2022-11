Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest présente son équipe de circonscription

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, comptera sur une équipe compétente et dévouée, et ce, au service des citoyens de la circonscription.

Élu depuis un peu plus d’un mois, M. Rivest a su réunir des gens d’expérience et bien ancrés dans notre milieu qui sauront servir efficacement les citoyens et les citoyennes de la région, à commencer par Johanne Cyr, bien connue pour ses diverses implications sociales, communautaires et professionnelles, qui assurera la direction du bureau de circonscription.

Chantal Godin et Diane Blais, qui ont dirigé la campagne électorale de M. Rivest, occuperont les postes d’attachées politiques. Les deux policières retraitées de Berthier-sur-Mer seront un atout important pour les citoyens et les organisations de la région.

Jocelyne Ouellet agira pour sa part à titre d’adjointe administrative, poste qu’elle a occupé de 2019 à 2022. Anne-Christine Charest, qui occupait jusqu’à tout récemment la direction générale de la télévision communautaire du Kamouraska, se joindra à l’équipe du député dans les prochaines semaines à titre d’attachée politique et de responsable des communications. Mme Charest sera présente au bureau de Saint-Pascal et dynamisera le secteur est du comté.

Notez également que Thomas Bélanger quittera ses fonctions d’attaché politique dans les prochaines semaines, lui qui a accepté un nouveau défi professionnel au cabinet du whip en chef du gouvernement à l’Assemblée nationale.

« Je suis très fier de l’équipe que nous avons rassemblée afin de faire avancer les dossiers de la Côte-du-Sud. Vous savez, avoir une équipe dévouée et efficace, cela permettra de servir rapidement les citoyens et de soutenir les élus ainsi que les organisations de notre région : une priorité pour moi. Je tiens également à saluer le travail de M. Bélanger, et lui souhaite le meilleur succès dans son nouveau défi. J’envisage le travail à venir avec beaucoup d’enthousiasme. La collaboration, la transparence et l’efficacité guideront nos actions mobilisatrices pour les prochaines années », a dit le député.

Source : Mathieu Rivest, député