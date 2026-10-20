La MRC de L’Islet investit dans le transport des aînés et le développement de son territoire

La MRC de L’Islet a profité de sa séance du conseil du 14 septembre dernier pour donner son aval à plusieurs initiatives touchant notamment le transport collectif des aînés, le développement des municipalités du sud du territoire, et la modernisation des communications en sécurité incendie.

Une aide financière de 50 000 $ du ministère des Transports et de la Mobilité durable permettra à la MRC de mettre en place un projet visant à faciliter l’utilisation du transport collectif par les personnes aînées.

L’initiative prévoit notamment l’embauche de deux agentes de familiarisation, dont le mandat sera d’accompagner les aînés dans leurs démarches, et de les aider à mieux comprendre le fonctionnement des services de transport offerts sur le territoire.

Le projet sera réalisé en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet et l’ABC des Hauts Plateaux.

Des investissements pour le sud de la MRC

Le conseil a également confirmé l’affectation des sommes résiduelles du volet 4 du Fonds régions et ruralité à deux projets destinés aux municipalités du sud du territoire, pour un montant total de 35 253 $. Une première somme de 16 425 $ servira à confier à Terra Terre le mandat d’élaborer une Stratégie régionale des sentiers du plateau appalachien.

Par ailleurs, un montant de 18 828 $ sera consacré à la planification et à la mise en œuvre du futur Plan d’action de développement des municipalités du sud de la MRC de L’Islet. Ces deux initiatives visent à soutenir le développement et la mise en valeur de cette partie du territoire.

Télécommunications en sécurité incendie

La MRC entend également procéder à la mise à niveau des infrastructures de télécommunication utilisées par les services de sécurité incendie.

Les élus ont autorisé la préparation des plans et devis nécessaires à la réalisation des travaux. Cette modernisation vise notamment à améliorer la couverture et la fiabilité des communications entre les intervenants, tout en contribuant à renforcer leur sécurité et celle de la population.

Aucun montant global pour la réalisation des travaux n’a été précisé dans les faits saillants de la séance.

Saint-Pamphile adhère à une entente intermunicipale

Sur le plan administratif, le conseil a accepté l’intégration de Saint-Pamphile à l’entente intermunicipale concernant l’application des règlements d’urbanisme et de protection de l’environnement.

Cette entente permet à plusieurs municipalités de bénéficier de l’expertise et des services de la MRC dans ces deux domaines.

Le Batelier ne sera pas acheté par la MRC

Enfin, les élus ont choisi de ne pas donner suite à une proposition de la Corporation des fêtes et des événements de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC), qui souhaitait vendre à la MRC le bâtiment Le Batelier pour une somme de 210 000 $.

Situé à Saint-Jean-Port-Joli, l’immeuble est actuellement utilisé comme hub créatif. Après avoir étudié le dossier, le comité administratif de la MRC a recommandé de ne pas procéder à cette acquisition, une position finalement retenue par le conseil.

Contacté par Le Placoteux, le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, a affirmé que ce n’était pas le rôle de la MRC de gérer ce type de dossier. « Le conseil des maires a décidé que ce n’était pas son mandat de gérer des bâtiments comme ça. Il préfère continuer avec le programme en place. On préfère y aller en location de locaux pour le programme de hub créatif à ce niveau-là », a-t-il conclu.