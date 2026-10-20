Mathieu Rivest passe le flambeau à Frédéric Poulin

La transition politique est maintenant amorcée dans la circonscription de Côte-du-Sud. Le député sortant de la Coalition avenir Québec, Mathieu Rivest, a récemment rencontré son successeur, le conservateur Frédéric Poulin, afin de lui transmettre les principaux dossiers en cours. Une rencontre qui selon les deux hommes s’est déroulée dans un esprit de collaboration, malgré leurs divergences politiques.

Pour Mathieu Rivest, cette passation des responsabilités vise avant tout à assurer la continuité des démarches entreprises au cours des dernières années, notamment auprès des municipalités, des organismes communautaires et des entreprises du territoire. « C’est l’occasion de transmettre les dossiers en cours, de partager les suivis effectués, et de faire le point sur les enjeux prioritaires de notre région », a-t-il indiqué.

Le député sortant souhaite ainsi que les projets amorcés puissent progresser, indépendamment du changement de gouvernement ou de représentation politique dans la circonscription. « Ce fut un privilège de travailler pour vous tous », a-t-il conclu.

Les bureaux de circonscription seront conservés

De son côté, Frédéric Poulin a qualifié la rencontre de très positive. Le nouveau député entend d’ailleurs maintenir les deux bureaux de circonscription actuellement en place, soit celui de Montmagny, situé à l’édifice Amable-Bélanger au 6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 206, ainsi que celui de Saint-Pascal à l’édifice Claude-Béchard, au 235, rue Rochette, bureau 108.

Les citoyens pourront donc continuer de se présenter aux mêmes endroits pour obtenir les services de leur député. « Une rencontre très positive entre nous, tournée vers l’humain et les besoins du milieu. Les bureaux seront en effet conservés comme avant, et les citoyens y seront bien entendu les bienvenus », a précisé Frédéric Poulin.

Une équipe à bâtir et des priorités à établir

Le nouveau représentant de Côte-du-Sud sera officiellement assermenté le jeudi 22 octobre prochain. D’ici là, il s’affaire à préparer son entrée en fonction, notamment en constituant son équipe.

Plusieurs candidatures lui ont déjà été soumises pour pourvoir les différents postes au sein de ses bureaux. Frédéric Poulin procède actuellement à leur analyse, souhaitant s’entourer de personnes capables de bien comprendre les réalités propres à chacune des MRC de la circonscription.

Quant à ses responsabilités au sein du caucus conservateur, rien n’est encore confirmé. Celui qui agissait comme porte-parole de sa formation politique en matière d’agriculture ignore pour le moment s’il conservera cette fonction. « C’est un privilège du chef », a-t-il simplement répondu à ce sujet.

Frédéric Poulin entend ainsi concentrer ses efforts sur les préoccupations économiques des citoyens. « Le portefeuille des Québécois, la réduction réglementaire et les services à la population seront au cœur du prochain mandat », a-t-il conclu.

Après quatre années sous la bannière caquiste, Côte-du-Sud amorce donc un nouveau chapitre politique avec un député conservateur. Il n’y a que deux choses qui changent, nous sommes localement en situation de gouvernement minoritaire du Parti québécois, et le comté est cette fois-ci dans l’opposition.

Rappelons que Frédéric Poulin du PCQ a remporté l’élection du 5 octobre dernier dans Côte-du-Sud avec 42,34 % des suffrages, devançant Valérie Hamel du Parti québécois, qui a récolté 23,91 % des voix. Le député caquiste sortant, Mathieu Rivest, a pour sa part terminé au troisième rang avec 16,97 % des appuis, après avoir remporté la circonscription en 2022 avec 47,69 % des suffrages. Frédéric Poulin a ainsi obtenu une majorité de 6601 voix sur sa plus proche adversaire.