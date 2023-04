Un Gaspésien présente Ma Gaspésie et ses trésors cachés

Au grand bonheur des voyageurs québécois, Les Aventuriers Voyageurs présentent un film sur la Gaspésie qui vous permettra de découvrir les trésors méconnus de cette région grâce à son réalisateur gaspésien Tommy Ferlatte qui partagera avec vous ses secrets. Le film sera présenté au Cinéma Le Scénario le 17 avril à 13 h 30 et 19 h 30.

Le film

Que vous soyez en quête de sensations fortes ou encore à la recherche de moments de détente et d’expériences gastronomiques, tout cela devient réalité dans ce guide ultime qui vous propose un « vrai tour de la Gaspésie » comme vous ne l’avez jamais vu. Pas moins de 160 lieux y sont présentés, dans une variété d’activités les plus folles les unes que les autres.

Durant les dernières années, Tommy Ferlatte et son équipe ont arpenté la Gaspésie à l’aide de cartes et de leurs caméras. L’objectif étant de dénicher des joyaux, de sortir des clichés touristiques de la région et de faire vivre aux spectateurs une aventure plein air de haute voltige. Ce film, 100 % nature, vous fera découvrir une Gaspésie remplie de paysages tout à fait fabuleux et des trésors cachés sublimes que l’on pourrait qualifier d’exotiques.

Dans ce film long-métrage, Tommy, qui en est aussi l’animateur, vous amène pratiquer une liste d’activités incontournables dans ce paradis naturel : courir sur les sommets des Chic-Chocs, dévaler des chutes d’eau en canyoning, observer le caribou, plonger avec les phoques, escalader des falaises et pour reprendre notre souffle, un tour à la plage pour s’étendre dans le sable chaud, admirer les plus jolis couchers de soleil et se reposer en admirant les étoiles et les aurores boréales. Petite anecdote, on y propose même une session de naturisme pour ceux n’ayant pas froid… aux yeux.

Préparez-vous pour un film rempli d’expériences et d’émotions. Consultez l’horaire de diffusion et la bande-annonce sur le site lesaventuriersvoyageurs.com.

Source : Les Aventuriers Voyageurs