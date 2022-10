La MRC de L’Islet lance la première édition de sa Fiesta d’automne

La MRC de L’Islet, avec le soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, annonce la première édition de sa Fiesta d’automne, un événement gratuit qui a pour but de célébrer la richesse de la diversité culturelle présente dans ses communautés. Les citoyens de tous âges sont attendus en grand nombre au Club de golf de Saint-Pamphile, le samedi 22 octobre prochain, pour ce rassemblement à caractère festif et familial qui se déroulera de 15 h à 20 h. Une navette gratuite sera également offerte par le service de transport collectif Accès L’Islet, afin de permettre à tous de se rendre sur les lieux et de profiter de la programmation.

Désirant mettre en place un nouvel événement à récurrence annuelle, l’équipe du service d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants de la MRC de L’Islet et ses partenaires ont imaginé une programmation tout en jeux, en danse et en musique. En effet, le Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, la ville de Saint-Pamphile et la CDC ICI Montmagny-L’Islet se sont joints à la MRC pour la mise en œuvre de cette première Fiesta d’automne.

Une programmation festive, pensée pour les familles

Les jeunes du camp de jour de Saint-Pamphile seront fin prêts dès 15 h – et jusqu’en fin de soirée! – pour accueillir, divertir et superviser les enfants présents avec des jeux extérieurs et la décoration de citrouilles.

À 16 h, les invités qui le désirent auront l’opportunité de s’initier à la danse africaine en compagnie de l’artiste Kokia Sun.

Les convives seront ensuite invités à l’intérieur où un buffet froid les attendra, tandis que Juan Morales et Xavier Buestan les accompagneront au rythme d’une musique latine et des Andes.

À la suite du repas, le violoneux, calleur et chanteur Denis Maheux et ses musiciens animeront la foule grâce à leur répertoire de musique traditionnelle québécoise et de danse folklorique.

Enfin, à 19 h, Marianne Le Gendre offrira contes, légendes, chants et musique autour d’un feu de camp où couvertures et breuvages chauds seront à disposition.

Le service de transport collectif Accès L’Islet assurera l’opération d’une navette gratuite pour toutes les personnes désirant assister à la fête. Pour ce faire, les citoyens n’auront qu’à se rendre à l’un des cinq points de départ disposés à travers la MRC. Pour connaître l’horaire et le trajet parcouru par cette navette, consultez le www.acceslislet.com.

Source : MRC de L’Islet