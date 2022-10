Rendez-vous affaires : des profits et un retour dans deux ans

Le Rendez-vous affaires, tenu à La Pocatière à l’initiative du député fédéral Bernard Généreux, pourrait être de retour en 2024. Tenu spontanément comme un événement unique, il pourrait finalement être de retour dans deux ans.

« Il y a une ouverture, et ce serait bien, pour le faire avec les deux députés provinciaux. On donnerait aussi un peu plus de place au volet communautaire », disait Bernard Généreux lundi, quelques jours après la tenue de l’événement. « On a eu d’excellent commentaires ; c’était un exercice très bien orchestré, avec de grandes ambitions », ajoutait-il.