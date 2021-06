La MRC de L’Islet lance sa démarche Municipalité amie des aînés

La MRC de L’Islet annonce le début de sa démarche Municipalité amie des aînés (MADA) grâce à laquelle elle pourra se doter d’une vision claire quant à sa contribution et au soutien qu’elle pourra apporter à la population afin de favoriser le vieillissement actif sur son territoire.

La période estivale permettra la cueillette d’informations sur le territoire, de créer des liens avec les acteurs du milieu et de préparer les consultations qui auront lieu à la fin de l’été. Déjà, la formation du comité de pilotage est en voie d’être complétée afin d’assurer le leadership et le suivi des actions à venir.

« Notre territoire compte une bonne proportion d’aînés qui souhaitent rester actifs et contribuer au développement, au dynamisme et à la qualité de nos communautés. Nous souhaitons, par la mise en place de cette démarche, faire émerger des projets qui permettront de répondre de la meilleure façon possible aux aspirations de nos citoyens. Favoriser l’activité et l’implication sociale et être à l’écoute des besoins seront au cœur des préoccupations de la démarche MADA », mentionne René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.

L’initiative s’inscrit dans une démarche collective rassemblant sept municipalités de la MRC qui ont décidé d’unir leurs forces, de travailler ensemble et de collaborer avec la MRC pour faire émerger des actions communes.

Afin de mettre à jour leur propre politique et leur plan d’action MADA, les municipalités participantes, soit Saint-Adalbert, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Marcel, Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Félicité et Tourville, seront toutes accompa­gnées par une chargée de projet, Anaïs-Monica McKay. Celle-ci veillera à coordonner les différentes étapes du processus, allant des consultations en passant par la rédaction des politiques et du plan d’action jusqu’au lancement desdites politiques à la fin de l’année 2022.

Lorsque les consultations débuteront, une invitation sera lancée aux citoyens pour qu’ils puissent faire part de leurs besoins et de leurs priorités de diverses façons (sondage, groupe de discussion) à travers les journaux locaux et les médias sociaux.

Source : MRC de L’Islet