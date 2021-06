Pénurie de main-d’œuvre :  Les quarts de travail de soir et de fin de semaine menacés

« La question des quarts de soir, de nuit, de fin de semaine, c’est de plus en plus difficile de les garder. Même on se pose la question si ça va être viable dans le temps, est-ce qu’on va être capable de les maintenir ? Si la demande est importante pour avoir ces quarts de travail et qu’on est obligés de les fermer, c’est qu’on est en train de refuser des commandes, de refuser notre croissance », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.