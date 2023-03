La MRC de L’Islet lance un appel à projets pour le FSPS

La MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer le lancement d’un premier appel à projets dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) pour l’année 2023. La date limite pour présenter un dossier à la MRC est le 1er mai 2023.

Le Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) provient d’une enveloppe confiée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation à la MRC de L’Islet afin de lui permettre d’appuyer diverses initiatives de son territoire. L’aide financière maximale accordée peut atteindre 50 000 $; il est à noter que ce soutien ne peut représenter plus de 95 % des coûts admissibles du projet. Les organisations pouvant bénéficier de cet appui sont les municipalités et les organismes municipaux relevant d’elles, les organismes légalement constitués à but non lucratif ainsi que les coopératives non financières.

Pour consulter la politique d’investissement du FSPS et connaître la procédure pour déposer une demande, consultez la section Fonds, programmes et aide financière du site internet de la MRC de L’Islet.

Source : MRC de L’Islet