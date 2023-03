Succès pour le Vins et Fromages au profit du Centre d’Équithérapie La Remontée

Le 4 mars avait lieu une soirée-bénéfice Vins et Fromages organisée par le Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace, au profit du Centre d’équithérapie La Remontée. Plus de 150 personnes s’étaient réunies dans la joie et le plaisir au Centre Culturel de Cap-Saint-Ignace pour déguster fromages et terrines du Québec et vins d’Espagne. L’ambiance festive s’est poursuivie avec un encan d’œuvres d’art ainsi que des témoignages touchants de parents sur les bienfaits de l’équithérapie pour leurs enfants. Cette soirée a été un succès grâce à plusieurs bénévoles motivés par la cause du Club Optimiste et le soutien à l’organisme de bienfaisance Centre d’Équithérapie La Remontée. Cet évènement n’aurait pu être possible sans la générosité de nombreux commanditaires et d’artistes ainsi que de tous les participants à la soirée. Le Club Optimiste et le Centre d’équithérapie La Remontée soulignent leur apport exceptionnel et les remercient chaleureusement de leur générosité. Le Club Optimiste a pu remettre un montant de 5 725 $ à La Remontée, et les encans ont généré un profit de 2275 $.

Source : Centre d’Équithérapie La Remontée