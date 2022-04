La MRC de L’Islet lance une invitation aux artistes, artisans et entreprises œuvrant en design architectural

La MRC de L’Islet invite les artistes, artisans et entreprises du secteur de la construction et de la conception de bâtiments à se joindre à une démarche collective de conquête de nouveaux marchés, dans le but de mettre en valeur le savoir-faire en design architectural des acteurs commerciaux de son territoire.

La MRC de L’Islet a reçu une aide financière de 470 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du projet « Signature innovation ». Ce soutien vise l’élaboration d’une stratégie de mise en marché commune en matière de design architectural. Par cette mise en œuvre, les entreprises se joignant à la MRC de L’Islet pourront acquérir des contrats de fourniture de pièces uniques ou d’expertise particulière, notamment pour la construction de maisons haut de gamme, de sièges sociaux d’entreprises, etc. Les marchés ciblés se situent dans les régions de Montréal, Toronto, Boston et New York.

L’invitation à se joindre à un tel projet est lancée aux artistes, artisans et entreprises du territoire qui se distinguent par l’unicité de leurs créations ou par leur savoir-faire spécialisé. La MRC de L’Islet est convaincue que cette force de frappe collective permettra l’ouverture de marchés d’envergure à l’ensemble des membres commerciaux participants ; un objectif difficilement atteignable lors de démarches isolées.

Les adhésions au groupe exclusif de design architectural de la MRC de L’Islet seront acceptées jusqu’au 15 avril 2022, inclusivement. Une fois sa nouvelle cohorte constituée, la MRC fermera les admissions à ce groupe pour l’année en cours. La prochaine ouverture des adhésions se fera au printemps 2023.

Source : MRC de L’Islet